Milenialsi znani również jako pokolenie Y, które urodziło się w latach 1983-2001r. to grupa, która coraz wyraźniej manifestuje swoją obecność na rynku pracy. Szacuje się, że w roku 2032 mogą stanowić nawet 75% pracowników na świecie. Czytaj dalej i dowiedz się, czym cechują się milenialsi w pracy!

Milenialsi w pracy - jakie są ich zalety?

Za największe zalety pokolenia Y uznaje się to, że szybko angażują się w codzienne życie firmy, dodatkowo potrafią optymalizować swoją pracę, oraz są otwarci na nowe pomysły. Jednakże jako największą wadę tego pokolenia uznaje się, ich brak cierpliwości, oraz problemy z przyjmowaniem krytyki. Warto pamiętać, że milenialsi w pracy są mocno zorientowani na sukces, choć w miejscu pracy zdarza się im przyjmowanie postawy defensywnej. Często odnoszą wrażenie, że są lepiej wiedzą, co mają robić, niż ich kierownicy. Takie zachowanie może przyczyniać się do budowania barier w miejscu pracy, a starsi stażem pracownicy, mogą postrzegać ich jako zarozumiałych.

Jak bywają odbierani?

Warto pamiętać, że milenialsi w pracy chcą rozwijać się, w tempie które sami sobie narzucili. Jeżeli zaczynają czuć, że ich kariera nie rozwija się tak szybko jak powinna, to zaczynają się niecierpliwić, co może doprowadzić do tego, że zaczną rozglądać się nad nowym miejscem pracy.