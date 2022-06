Zarządzanie to nic innego jak działalność kierowników, menadżerów i innych osób decyzyjnych, która ma na celu osiągnięcie zamierzonych i ustalonych rezultatów. Głównie organizują pracę innych ludzi i dysponują zasobami. Wszystko po to, aby udoskonalić i zoptymalizować dany proces.

Kierunek zarządzanie czy warto ?

Często wśród maturzystów i studentów pojawia się pytanie, czy warto pójść na zarządzanie. Studia na tym kierunku pozwalają studentom zdobyć wiedzę na temat zarządzania przedsiębiorstwem czy organizacją publiczną. Wszystko zależy od specjalizacji. Ponadto na wykładach można usłyszeć o zarządzaniu wiedzą, ryzykiem czy zasobami ludzkimi. Dzięki temu student zdobywa zarówno ogólną jak i specjalistyczną wiedzę na temat planowania, przewodzenia oraz kontrolowania wielu procesów, projektów w firmach. Studia na kierunku zarządzanie mogą posłużyć jako baza wiedzy do założenia własnej działalności gospodarczej lub jako kluczowy punkt w CV, który przybliży Cię do zdobycia kierowniczego stanowiska pracy.

Czy studia zarządzanie są trudne ?

Odpowiedź na to pytanie brzmi - "to zależy". Oczywiście wiele osób obawia się, czy da sobie radę z jakimś kierunkiem studiów. Niektórzy mają predyspozycję do przedmiotów humanistycznych, inni mają umysł ścisły, który w krótkim czasie przyswaja matematyczną wiedzę. Jeśli chodzi o zarządzanie to doskonały kierunek dla osób, które potrafią negocjować, planować i zapamiętywać. Zmorą studentów może być makroekonomia lub prawo. Nie mniej jednak zarządzanie jest dużo prostsza niż kierunki inżynierskie czy lekarskie. Praktycznie każdy da sobie radę!